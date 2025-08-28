Эрлинг Холанд изменит фамилию на футболке сборной Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд изменит фамилию на футболке, в которой будет выступать в составе сборной Норвегии, сообщили на официальной странице национальной команды в соцсетях.

В посте было опубликовано видео с футболкой с номером 9, на спине которой написана фамилия игрока «Braut Haaland» – Браут Холанд.

«Новый образ. Эрлинг отныне будет играть с полной фамилией на спине футболки сборной», – говорится в сообщении на странице сборной Норвегии.

25-летний норвежский футболист ранее выступал за национальную сборную в футболке с фамилией отца.

Теперь он добавил к надписи на футболке также фамилию матери – бывшей легкоатлетки Грю Мариты Браут – и будет играть под фамилией обоих родителей.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом