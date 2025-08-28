Скидки
Фабрицио Романо сообщил о переходе вратаря «ПСЖ» в «Вильярреал»

Фабрицио Романо сообщил о переходе вратаря «ПСЖ» в «Вильярреал»
Испанский «Вильярреал» купит вратаря «Пари Сен-Жермен» Арнау Тенаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, стороны уже подписали все документы. Сумма трансфера составит € 2,5 млн.

24-летний испанец в прошлом сезоне провёл два матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он пропустил три гола. Тенас станет третьим вратарём в основной команде «Вильярреала». Основным вратарём в начале сезона был Луис Жуниор, запасным – 23-летний Рубен Гомес.

Напомним, ранее стало известно что «ПСЖ» с большой долей вероятности расстанется в это трансферное окно с Джанлуиджи Доннаруммой.

