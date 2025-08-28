Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин рассказал, о чём подсознательно могли думать игроки «Ростова» в игре с «Динамо» Мх

Аршавин рассказал, о чём подсознательно могли думать игроки «Ростова» в игре с «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин поделился мыслями об эмоциональном состоянии игроком «Ростова» во время домашнего матча 3-го тура группового этапа Кубка России с махачкалинским «Динамо». Бело-голубые одержали верх со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Миронов – 61'     1:1 Мастури – 82'     1:2 Пальцев – 84'     1:3 Магомедов – 88'    

«Игроки «Ростова» растерялись. Ты проигрываешь, проигрываешь… И даже в таком матче, когда счёт становится 1:1, настроение идёт вниз и подсознательно ты думаешь: «Ну вот опять», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает последнее четвёртое место в квартете С Пути РПЛ Кубка России. В активе команды Альбы ни одного очка. «Динамо» Махачкала возглавляет группу, набрав восемь очков после четырёх туров. Далее идут «Спартак» (7) и «Пари НН» (3).

В РПЛ жёлто-синие идут на 14-й строчке, набрав лишь четыре очка в шести стартовых турах соревнований.

Материалы по теме
Тренер «Ростова» Альба ответил на вопрос о возможной отставке из клуба

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android