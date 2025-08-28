Аршавин рассказал, о чём подсознательно могли думать игроки «Ростова» в игре с «Динамо» Мх

Бывший нападающий сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин поделился мыслями об эмоциональном состоянии игроком «Ростова» во время домашнего матча 3-го тура группового этапа Кубка России с махачкалинским «Динамо». Бело-голубые одержали верх со счётом 3:1.

«Игроки «Ростова» растерялись. Ты проигрываешь, проигрываешь… И даже в таком матче, когда счёт становится 1:1, настроение идёт вниз и подсознательно ты думаешь: «Ну вот опять», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает последнее четвёртое место в квартете С Пути РПЛ Кубка России. В активе команды Альбы ни одного очка. «Динамо» Махачкала возглавляет группу, набрав восемь очков после четырёх туров. Далее идут «Спартак» (7) и «Пари НН» (3).

В РПЛ жёлто-синие идут на 14-й строчке, набрав лишь четыре очка в шести стартовых турах соревнований.

