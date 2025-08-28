Скидки
Четверо россиян сыграют в основной стадии Лиги чемпионов-2025/2026

Комментарии

Стали известны все участники основной стадии футбольной Лиги чемпионов. В турнире примут участие четверо российских футболистов.

Представлять РФ будут голкиперы Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Никита Хайкин («Будё-Глимт»), защитник Егор Сорокин («Кайрат»), а также полузащитник Александр Головин («Монако»).

Хайкин и Сорокин прошли в основной этап со своими клубами через квалификацию, в то время как Головин и Сафонов — напрямую из своего чемпионата.

Напомним, жеребьёвка корзин состоится сегодня, 28 августа. Начало процедуры — в 19:00 мск.

