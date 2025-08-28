Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» продвинулась в переговорах по трансферу Георгия Судакова — источник

«Бенфика» продвинулась в переговорах по трансферу Георгия Судакова — источник
Комментарии

Лиссабонская «Бенфика» продолжает переговоры с «Шахтёром» о переходе полузащитника Георгия Судакова, сообщает O Jogo.

По данным источника, в этом вопросе между сторонами был достигнут прогресс. По информации CNN Portugal, «Бенфика» предлагает за игрока € 25 млн, эта сумма может вырасти до € 27 млн. Ранее сообщалось, что «горняки» хотят получить за 22-летнего игрока € 30 млн.

Напомним, что в составе «орлов» также выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

В сезоне-2024/2025 хавбек забил 15 голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах за «Шахтёр». Новый сезон он начал результативной передачей в девяти играх.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Одна из главных звёзд «Шахтёра» Судаков сообщил о желании покинуть клуб — Record
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android