«Бенфика» продвинулась в переговорах по трансферу Георгия Судакова — источник

Лиссабонская «Бенфика» продолжает переговоры с «Шахтёром» о переходе полузащитника Георгия Судакова, сообщает O Jogo.

По данным источника, в этом вопросе между сторонами был достигнут прогресс. По информации CNN Portugal, «Бенфика» предлагает за игрока € 25 млн, эта сумма может вырасти до € 27 млн. Ранее сообщалось, что «горняки» хотят получить за 22-летнего игрока € 30 млн.

Напомним, что в составе «орлов» также выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

В сезоне-2024/2025 хавбек забил 15 голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах за «Шахтёр». Новый сезон он начал результативной передачей в девяти играх.

