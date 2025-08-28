Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Футбол

«Аль-Иттихад» проявляет интерес к Эдуарду Сперцяну — Arménie Football

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк к себе внимание саудовских клубов, сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, игроком интересуется чемпион прошлого сезона «Аль-Иттихад». Подробностей о возможном предложении «Краснодару» источник не сообщает.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В августе «Краснодар», со сообщениям СМИ, отказался отпускать Сперцяна в «Саутгемптон».

Карпин в «Динамо». Сперцян и Европа. Траты «Спартака». ПЛН #90

Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
