«Аль-Иттихад» проявляет интерес к Эдуарду Сперцяну — Arménie Football

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк к себе внимание саудовских клубов, сообщает Arménie Football.
По сведениям источника, игроком интересуется чемпион прошлого сезона «Аль-Иттихад». Подробностей о возможном предложении «Краснодару» источник не сообщает.
Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
В августе «Краснодар», со сообщениям СМИ, отказался отпускать Сперцяна в «Саутгемптон».
Карпин в «Динамо». Сперцян и Европа. Траты «Спартака». ПЛН #90