Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хотелось бы обратиться к Мажичу...» Аршавин — о назначении спорных пенальти в РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин высказался по поводу назначенных в ворота «Балтики» пенальти в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:2).

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77'     0:2 Обляков – 89'    

«Хотелось бы на английском языке почитать трактовки игры рукой, потому что я не видел, чтобы в европейских чемпионатах ставили так много пенальти, как у нас поставили за эти семь туров за игру рукой. Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого бил не в ворота, а в сторону руки. Хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу, ему действительно нравится этот чемпионат попади в руку, который у нас сейчас происходит? И все на это так тихо смотрят, для меня такое удивительно. Половина пенальти, мне кажется, назначенные за игру рукой, это левейшие пенальти, которые в суть игры в футбол не ложатся», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Оба мяча в этой встрече забил вышедший во втором тайме на замену полузащитник армейцев Иван Обляков — он реализовал 11-метровые на 77-й и 89-й минутах.

«Рад, что моя кепка мотивирует». Акинфеев — об игре Облякова в матче «Балтика» — ЦСКА

Комментарии
