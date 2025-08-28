«Хотелось бы обратиться к Мажичу...» Аршавин — о назначении спорных пенальти в РПЛ

Бывший игрок сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин высказался по поводу назначенных в ворота «Балтики» пенальти в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:2).

«Хотелось бы на английском языке почитать трактовки игры рукой, потому что я не видел, чтобы в европейских чемпионатах ставили так много пенальти, как у нас поставили за эти семь туров за игру рукой. Сейчас все угловые и штрафные сводятся не к тому, чтобы забить гол, а чтобы навесить на голову своему или чужому, и чтобы он после этого бил не в ворота, а в сторону руки. Хотелось бы обратиться к Милораду Мажичу, ему действительно нравится этот чемпионат попади в руку, который у нас сейчас происходит? И все на это так тихо смотрят, для меня такое удивительно. Половина пенальти, мне кажется, назначенные за игру рукой, это левейшие пенальти, которые в суть игры в футбол не ложатся», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Оба мяча в этой встрече забил вышедший во втором тайме на замену полузащитник армейцев Иван Обляков — он реализовал 11-метровые на 77-й и 89-й минутах.

