«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд после вылета из Кубка английской лиги
«Манчестер Юнайтед», проигравший матч второго раунда Кубка английской лиги с «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 пен.) и вылетевший из турнира, установил тем самым клубный антирекорд. Об этом сообщает статистический портал Squawka.
Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22' 2:0 Уоррен – 30' 2:1 Мбемо – 75' 2:2 Магуайр – 89'
По информации источника, «красные дьяволы» впервые в клубной истории проиграли в Кубке лиги клубу, который выступает в четвёртом дивизионе страны.
Отметим, на старте сезона АПЛ манкунианцы под руководством Рубена Аморима идёт на 16-й строчке, набрав лишь одно очко после двух матчей. Ранее португальский специалист игроки «Манчестер Юнайтед» своей игрой сделали «громкое заявление».
В следующем раунде турнира «моряки» встретятся с «Шеффилд Уэнсдей».
