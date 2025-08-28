«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд после вылета из Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед», проигравший матч второго раунда Кубка английской лиги с «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 пен.) и вылетевший из турнира, установил тем самым клубный антирекорд. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации источника, «красные дьяволы» впервые в клубной истории проиграли в Кубке лиги клубу, который выступает в четвёртом дивизионе страны.

Отметим, на старте сезона АПЛ манкунианцы под руководством Рубена Аморима идёт на 16-й строчке, набрав лишь одно очко после двух матчей. Ранее португальский специалист игроки «Манчестер Юнайтед» своей игрой сделали «громкое заявление».

В следующем раунде турнира «моряки» встретятся с «Шеффилд Уэнсдей».

Непобитые рекорды в спорте: