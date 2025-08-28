Моуринью: в ЛЧ у «Фенербахче» появилось бы лишь 8 матчей, а в ЛЕ мы будем биться за титул

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Бенфики» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (0:1; первый матч — 0:0).

«Мы пытались больше владеть мячом в первом тайме, но добились этого лишь после перерыва. Я не люблю искать оправдания там, где их нет. Победу заслужила команда сильнее нас — с лучшими игроками и большим опытом. Если бы мы прошли в Лигу чемпионов, у нас, вероятно, появилось бы лишь восемь матчей, а в Лиге Европы мы будем биться за титул», — приводит слова Моуринью португальское издание Record.

По итогам двухматчевого противостояния турецкая команда выбывает из главного европейского турнира и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

