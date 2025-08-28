Моуринью: в ЛЧ у «Фенербахче» появилось бы лишь 8 матчей, а в ЛЕ мы будем биться за титул
Поделиться
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Бенфики» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (0:1; первый матч — 0:0).
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Актюркоглу – 35'
Удаления: нет / Талиска – 82'
«Мы пытались больше владеть мячом в первом тайме, но добились этого лишь после перерыва. Я не люблю искать оправдания там, где их нет. Победу заслужила команда сильнее нас — с лучшими игроками и большим опытом. Если бы мы прошли в Лигу чемпионов, у нас, вероятно, появилось бы лишь восемь матчей, а в Лиге Европы мы будем биться за титул», — приводит слова Моуринью португальское издание Record.
По итогам двухматчевого противостояния турецкая команда выбывает из главного европейского турнира и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.
Комментарии
- 28 августа 2025
-
07:52
-
07:32
-
07:16
-
06:52
-
05:58
-
05:54
-
05:53
-
05:44
-
05:41
-
05:37
-
04:55
-
04:46
-
04:29
-
04:14
-
03:36
-
03:16
-
02:48
-
02:37
-
02:13
-
02:03
-
00:50
-
00:45
-
00:41
-
00:20
-
00:18
-
00:08
-
00:06
- 27 августа 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:18