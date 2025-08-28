Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью: в ЛЧ у «Фенербахче» появилось бы лишь 8 матчей, а в ЛЕ мы будем биться за титул

Моуринью: в ЛЧ у «Фенербахче» появилось бы лишь 8 матчей, а в ЛЕ мы будем биться за титул
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Бенфики» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (0:1; первый матч — 0:0).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Актюркоглу – 35'    
Удаления: нет / Талиска – 82'

«Мы пытались больше владеть мячом в первом тайме, но добились этого лишь после перерыва. Я не люблю искать оправдания там, где их нет. Победу заслужила команда сильнее нас — с лучшими игроками и большим опытом. Если бы мы прошли в Лигу чемпионов, у нас, вероятно, появилось бы лишь восемь матчей, а в Лиге Европы мы будем биться за титул», — приводит слова Моуринью португальское издание Record.

По итогам двухматчевого противостояния турецкая команда выбывает из главного европейского турнира и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

Материалы по теме
«Бенфика» победила «Фенербахче» Моуринью в ответном матче и вышла в общий этап ЛЧ

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android