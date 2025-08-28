Переговоры по трансферу Артёма Довбика в «Вильярреал» сорваны — журналист

Переговоры по переходу форварда «Ромы» Артёма Довбика в «Вильярреал» сорвались, сообщил журналист Маттео Моретто в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что испанцы предлагали € 5 млн за аренду украинца, но римляне настаивали на полноценном трансфере.

Напомним, в минувшем сезоне Довбик принял участие в 45 матчах, где отметился 17 голами и четырьмя передачами. Портал Transfermarkt оценивает Довбика в € 30 млн.

СМИ писали, что переговоры о переходе 28-летнего форварда находятся на продвинутой стадии. Испанцы готовы были в случае аренды покрывать всю его зарплату.

