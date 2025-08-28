Мартынович: Сорокину точно нашлось бы местечко в сборной России, тем более он участник ЛЧ

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о своём партнёре, защитнике Егоре Сорокине в контексте выступлений за сборную России.

— После такого хорошего периода за «Кайрат» не кажется, что Егор заслужил вызова в сборную России?

— Думаю, что да. По крайней мере в сборной могут посмотреть на его состояние и познакомиться. Но это решение должен принимать Георгиевич [Валерий Карпин]. На мой взгляд, почему бы и нет? Ему точно нашлось бы местечко там, тем более он участник Лиги чемпионов, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Кайрат» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

