Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Кайрата» Мартынович: хотел бы сыграть в Алма-Ате с «Реалом» или «ПСЖ»

Капитан «Кайрата» Мартынович: хотел бы сыграть в Алма-Ате с «Реалом» или «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Краснодара», а ныне капитан «Кайрата» Александр Мартынович поделился мыслями, с кем бы хотел сыграть из топ-клубов в рамках общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

— По новому формату Лиги чемпионов «Кайрат» дома точно сыграет с топ-клубом Европы. Кого бы хотелось увидеть в Алма-Ате?
— Я бы хотел «Реал» или «ПСЖ». «Реал» — это команда, за которую болею и слежу. А «ПСЖ» — лучший клуб в мире на данный момент. И заодно повидал бы Мотю, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, жеребьёвка корзин состоится сегодня, 28 августа. Начало процедуры — в 19:00 мск. Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен».

Полное интервью с Александром Мартыновичем можно прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
Видео
Атмосфера на улицах Алма-Аты после выхода «Кайрата» в Лигу чемпионов

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android