Капитан «Кайрата» Мартынович: хотел бы сыграть в Алма-Ате с «Реалом» или «ПСЖ»

Бывший защитник «Краснодара», а ныне капитан «Кайрата» Александр Мартынович поделился мыслями, с кем бы хотел сыграть из топ-клубов в рамках общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
— По новому формату Лиги чемпионов «Кайрат» дома точно сыграет с топ-клубом Европы. Кого бы хотелось увидеть в Алма-Ате?
— Я бы хотел «Реал» или «ПСЖ». «Реал» — это команда, за которую болею и слежу. А «ПСЖ» — лучший клуб в мире на данный момент. И заодно повидал бы Мотю, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, жеребьёвка корзин состоится сегодня, 28 августа. Начало процедуры — в 19:00 мск. Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен».
