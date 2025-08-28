Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерс, результат матча 28 августа 2025, счёт 0:2, Кубок лиг, стал известен соперник Интер Майами

Определился соперник «Интер Майами» в финале Кубка лиг
Комментарии

В ночь с 28 на 29 августа мск на нейтральном поле стадиона «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США, штат Калифорния) завершился матч 1/2 финала Кубка лиг между представителями североамериканской МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс». «Сиэтл» одержал уверенную победу и вышел в финал турнира.

Кубок лиг MLS + MX . 1/2 финала
28 августа 2025, четверг. 05:45 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес, США
Окончен
0 : 2
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
0:1 де ла Вега – 7'     0:2 Де Розарио – 57'    
Удаления: нет / Толо – 83'

На 7-й минуте счёт встречи открыл крайний нападающий номинальных гостей Педро де ла Вега. На 57-й минуте встречи форвард Осаз Де Розарио упрочил преимущество «Саундерс» и, как оказалось, установил окончательный результат. На 83-й минуте встречи защитник «Сиэтла» Нуу Толо получил прямую красную карточку.

Соперником «Ситэла» в матче за титул Кубка лиги станет также представляющий МЛС «Интер Майами».

Материалы по теме
Дубль Месси помог «Интер Майами» одолеть «Орландо Сити» и выйти в финал Кубка лиг

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android