Определился соперник «Интер Майами» в финале Кубка лиг

В ночь с 28 на 29 августа мск на нейтральном поле стадиона «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США, штат Калифорния) завершился матч 1/2 финала Кубка лиг между представителями североамериканской МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс». «Сиэтл» одержал уверенную победу и вышел в финал турнира.

На 7-й минуте счёт встречи открыл крайний нападающий номинальных гостей Педро де ла Вега. На 57-й минуте встречи форвард Осаз Де Розарио упрочил преимущество «Саундерс» и, как оказалось, установил окончательный результат. На 83-й минуте встречи защитник «Сиэтла» Нуу Толо получил прямую красную карточку.

Соперником «Ситэла» в матче за титул Кубка лиги станет также представляющий МЛС «Интер Майами».

