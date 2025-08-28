Определился соперник «Интер Майами» в финале Кубка лиг
В ночь с 28 на 29 августа мск на нейтральном поле стадиона «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США, штат Калифорния) завершился матч 1/2 финала Кубка лиг между представителями североамериканской МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс». «Сиэтл» одержал уверенную победу и вышел в финал турнира.
Кубок лиг MLS + MX . 1/2 финала
28 августа 2025, четверг. 05:45 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес, США
Окончен
0 : 2
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
0:1 де ла Вега – 7' 0:2 Де Розарио – 57'
Удаления: нет / Толо – 83'
На 7-й минуте счёт встречи открыл крайний нападающий номинальных гостей Педро де ла Вега. На 57-й минуте встречи форвард Осаз Де Розарио упрочил преимущество «Саундерс» и, как оказалось, установил окончательный результат. На 83-й минуте встречи защитник «Сиэтла» Нуу Толо получил прямую красную карточку.
Соперником «Ситэла» в матче за титул Кубка лиги станет также представляющий МЛС «Интер Майами».
