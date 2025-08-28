Мартынович: концерт Дженнифер Лопес прибил поле на стадионе «Кайрата»

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о состоянии поля на клубном стадионе.

— Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин покритиковал домашнее поле клуба. Не стыдно принимать топ-клуб Европы?

— На самом деле, как только я приехал в Алматы, а я тут больше года, тут поле всегда шикарное и отличного качества. Просто так случилось, что была аномальная жара да ещё и концерт Дженнифер Лопес, который прибил поле. Представьте, как 40 тысяч людей топчутся по газону! При этом у нас было достаточно домашних игр, поэтому много разных причин, почему поле в таком состоянии. Сейчас будет трёхнедельная пауза. Надеюсь, что поле постараются подтянуть. Я разговаривал с руководством и главным агрономом. Они говорят, что сделают всё возможное. Единственный минус, что перед еврокубковыми матчами будет ещё один концерт. Его уже никуда не перенесут — Backstreet Boys приезжает в сентябре. Насколько я знаю, два концерта отменили, но не из-за еврокубков. Должен был приехать Макс Корж и местная казахстанская звезда, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

