Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
«Локомотив» — «Акрон»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн

«Локомотив» — «Акрон»: во сколько матч Пути РПЛ Кубка России, где смотреть онлайн
Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» набрал три очка и находится на третьем месте в группе D. «Акрон», в свою очередь, занимает второе место, имея в активе пять очков.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.

