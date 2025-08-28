«Локомотив» — «Акрон»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 28 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» набрал три очка и находится на третьем месте в группе D. «Акрон», в свою очередь, занимает второе место, имея в активе пять очков.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.