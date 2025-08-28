Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 28 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится 11 матчей.

Расписание матчей Лиги Европы 28 августа (время — московское):

18:00. «КуПС» – «Мидтьюлланн»;

19:30. «Сигма Оломоуц» – «Мальмё»;

20:00. «Самсунспор» – «Панатинаикос»;

20:30. ПАОК – «Риека»;

20:30. «Лудогорец» – «Шкендия»;

21:00. «Утрехт» – «Зриньски»;

21:00. «Генк» – «Лех»;

21:00. «Динамо» Киев – «Маккаби»;

21:00. «Янг Бойз» –«Слован»;

21:30. ФКСБ – «Абердин»;

22:00. «Брага» – «Линкольн».

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.