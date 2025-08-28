Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 28 августа

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 28 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится 11 матчей.

Расписание матчей Лиги Европы 28 августа (время — московское):

18:00. «КуПС» – «Мидтьюлланн»;
19:30. «Сигма Оломоуц» – «Мальмё»;
20:00. «Самсунспор» – «Панатинаикос»;
20:30. ПАОК – «Риека»;
20:30. «Лудогорец» – «Шкендия»;
21:00. «Утрехт» – «Зриньски»;
21:00. «Генк» – «Лех»;
21:00. «Динамо» Киев – «Маккаби»;
21:00. «Янг Бойз» –«Слован»;
21:30. ФКСБ – «Абердин»;
22:00. «Брага» – «Линкольн».

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь матчей Лиги Европы
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android