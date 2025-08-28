Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 28 августа

Сегодня, 28 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится 11 матчей.
Расписание матчей Лиги Европы 28 августа (время — московское):
18:00. «КуПС» – «Мидтьюлланн»;
19:30. «Сигма Оломоуц» – «Мальмё»;
20:00. «Самсунспор» – «Панатинаикос»;
20:30. ПАОК – «Риека»;
20:30. «Лудогорец» – «Шкендия»;
21:00. «Утрехт» – «Зриньски»;
21:00. «Генк» – «Лех»;
21:00. «Динамо» Киев – «Маккаби»;
21:00. «Янг Бойз» –«Слован»;
21:30. ФКСБ – «Абердин»;
22:00. «Брага» – «Линкольн».
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.