«Я в ужасе». Бубнов ответил, почему «Локо» упустил победу в матче с «Ростовом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу ничьей в матче 6-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Железнодорожники вели по ходу матча со счётом 2:0. В итоге игра завершилась вничью — 3:3.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7' 2:0 Воробьёв – 20' 2:1 Мохеби – 57' 2:2 Сулейманов – 65' 3:2 Сильянов – 82' 3:3 Роналдо – 90+8'
«Здесь всё вместе: и тактические ошибки, и замены. С таким счётом вести и не удержать… Обычно, когда команда фаворит, а они фавориты были, ещё на своём поле, они не использовали столько моментов, и в результате их наказали. Поэтому здесь виноваты и игроки, и тренер виноват, там столько, столько минусов было. Когда они 2:0 выигрывали, у меня там срочное дело было, я вообще ушёл, думал, они их разобьют в пух и прах. Потом подхожу, смотрю — 2:2, я в ужасе, просто в ужасе», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
