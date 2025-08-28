Мартынович: даже перед серией пенальти со «Слованом» думали выпустить Анарбекова

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о втором голкипере казахстанской команды Темирлане Анарбекове. Накануне он сыграл в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) и принёс своей команде победу в серии послематчевых пенальти.

— Как оцените перформанс второго вратаря «Кайрата» Анарбекова?

— Мы ещё в прошлом сезоне узнали в матче с «Женисом», что Темирлан хорош в серии пенальти, когда он выбил нас из Кубка Казахстана. Он здорово тащит 11-метровые удары! Даже перед серией пенальти в матче со «Слованом» у нас была ещё одна замена и думали выпустить Анарбекова. Видимо, тренеры приняли решение, что Заруцкий справится, и он в игре. Но никто не сомневался, что Темир может, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.