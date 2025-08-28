Вратарь «Гримсби» Пим — о победе над «МЮ»: я разозлён, потому что болею за «дьяволов»
Поделиться
Голкипер клуба «Гримсби» Кристи Пим высказался по итогам матча второго раунда Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11. Вратарь отметил, что несколько разозлён победой над «дьяволами», так как является болельщиком манкунианского клуба.
Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22' 2:0 Уоррен – 30' 2:1 Мбемо – 75' 2:2 Магуайр – 89'
«Я ещё не осознал нашу победу. Я болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому немного разозлён. Именно ради такого и играешь в футбол. Просто невероятно», — приводит слова Пима ESPN.
Действующим победителем турнира является «Ньюкасл», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Ливерпуль» (2:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2025
-
10:55
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:25
-
09:57
-
09:55
-
09:38
-
09:25
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:00
-
08:00
-
07:52
-
07:32
-
07:16
-
06:52
-
05:58
-
05:54
-
05:53
-
05:44
-
05:41
-
05:37
-
04:55
-
04:46
-
04:29
-
04:14
-
03:36
-
03:16
-
02:48
-
02:37
-
02:13