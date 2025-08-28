Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Вратарь «Гримсби» Пим — о победе над «МЮ»: я разозлён, потому что болею за «дьяволов»

Комментарии

Голкипер клуба «Гримсби» Кристи Пим высказался по итогам матча второго раунда Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11. Вратарь отметил, что несколько разозлён победой над «дьяволами», так как является болельщиком манкунианского клуба.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

«Я ещё не осознал нашу победу. Я болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому немного разозлён. Именно ради такого и играешь в футбол. Просто невероятно», — приводит слова Пима ESPN.

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Ливерпуль» (2:1).

