Капитан «Кайрата» Мартынович: после матча с «Селтиком» было опустошение и недоумение

Капитан «Кайрата» Мартынович: после матча с «Селтиком» было опустошение и недоумение
Капитан «Кайрата» Александр Мартынович поделился эмоциями после победы над «Селтиком» в решающем раунде плей-офф квалификации в Лигу чемпионов. Казахстанцы обыграли шотландский клуб и впервые в истории вышли в общий этап ЛЧ.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«После матча с «Селтиком» сначала было опустошение, потому что к этому долго шли. Было недоумение, что мы этого достигли, но также присутствовала и эйфория. В раздевалке мы слегка порадовались, а потом меня забрали на флеш-интервью, где долго мучили. Поэтому все основные события в раздевалке пропустил: и речь тренера, и речь президента клуба», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

