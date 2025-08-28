Капитан «Кайрата» Мартынович: после матча с «Селтиком» было опустошение и недоумение

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович поделился эмоциями после победы над «Селтиком» в решающем раунде плей-офф квалификации в Лигу чемпионов. Казахстанцы обыграли шотландский клуб и впервые в истории вышли в общий этап ЛЧ.

«После матча с «Селтиком» сначала было опустошение, потому что к этому долго шли. Было недоумение, что мы этого достигли, но также присутствовала и эйфория. В раздевалке мы слегка порадовались, а потом меня забрали на флеш-интервью, где долго мучили. Поэтому все основные события в раздевалке пропустил: и речь тренера, и речь президента клуба», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.