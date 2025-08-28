Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 28 августа

Сегодня, 28 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится 22 матча.
Расписание матчей Лиги конференций 28 августа (время — московское):
19:00. «Омония» – «Вольфсберг»;
19:00. «Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»;
19:00. «Ноа» – «Олимпия»;
20:00. «Бешикташ» – «Лозанна»;
20:00. «Рапид» – «Дьёр»;
20:00. РФШ – «Хамрун Спартанс»;
20:30. «ЧФР Клуж» – «Хеккен»;
20:30. АЗ Алкмар – «Левски»;
20:30. «Университатя» – «Истанбул Башакшехир»;
21:00 «Райо Вальекано» – «Неман»;
21:00. «Фиорентина» – «Полесье»;
21:00 «Баник» Острава – «Целе»;
21:00 «Арда» – «Ракув»;
21:00. АЕК Афины – «Андерлехт»;
21:00. «Брондбю» – «Страсбург»;
21:00. «Дифферданж» – «Дрита»;
21:45. «Динамо» Тбилиси – «Ягеллония»;
21:45. «Линфилд» – «Шелбурн»;
22:00. «Майнц» – «Русенборг»;
22:00. «Шэмрок Роверс» – «Санта-Клара»;
22:00. «Легия» – «Хайберниан»;
22:00 «Серветт» – «Шахтёр»;
22:00. «Виртус» – «Брейдаблик».
Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис». Матч за трофей завершился с разгромным счётом 4:1.