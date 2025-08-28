Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 28 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится 22 матча.

Расписание матчей Лиги конференций 28 августа (время — московское):

19:00. «Омония» – «Вольфсберг»;

19:00. «Фредрикстад» – «Кристал Пэлас»;

19:00. «Ноа» – «Олимпия»;

20:00. «Бешикташ» – «Лозанна»;

20:00. «Рапид» – «Дьёр»;

20:00. РФШ – «Хамрун Спартанс»;

20:30. «ЧФР Клуж» – «Хеккен»;

20:30. АЗ Алкмар – «Левски»;

20:30. «Университатя» – «Истанбул Башакшехир»;

21:00 «Райо Вальекано» – «Неман»;

21:00. «Фиорентина» – «Полесье»;

21:00 «Баник» Острава – «Целе»;

21:00 «Арда» – «Ракув»;

21:00. АЕК Афины – «Андерлехт»;

21:00. «Брондбю» – «Страсбург»;

21:00. «Дифферданж» – «Дрита»;

21:45. «Динамо» Тбилиси – «Ягеллония»;

21:45. «Линфилд» – «Шелбурн»;

22:00. «Майнц» – «Русенборг»;

22:00. «Шэмрок Роверс» – «Санта-Клара»;

22:00. «Легия» – «Хайберниан»;

22:00 «Серветт» – «Шахтёр»;

22:00. «Виртус» – «Брейдаблик».

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис». Матч за трофей завершился с разгромным счётом 4:1.