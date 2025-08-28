Экс-капитан «Краснодара» Мартынович сравнил «Селтик Парк» с аренами «Спартака» и «Зенита»

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович поделился эмоциями от игры на стадионе «Селтика» в Лиге чемпионов. Он сравнил «Селтик Парк» с аренами «Спартака» и «Зенита», на которых успел поиграть во времена выступлений в России.

— Как при поддержке 60 тысяч зрителей на «Селтик Парк» не поплыли?

— На самом деле, очень крутая атмосфера. Наверное, одна из лучших, где мы были. Мне доводилось поиграть на многих стадионах, но на «Селтик Парк» во время гимна Лиги чемпионов было очень круто. Я даже не знаю, кому больше помогал рёв трибун. Для футболистов «Селтика» это обыденность, они привыкли к этому. А нас крик 60 тысяч зрителей подстёгивал. Если проводить российские аналоги, играл на полных стадионах «Спартака» и «Зенита». Когда собиралось 45 тысяч ещё до ограничений, это было здорово», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.