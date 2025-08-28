Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Краснодара» Мартынович сравнил «Селтик Парк» с аренами «Спартака» и «Зенита»

Экс-капитан «Краснодара» Мартынович сравнил «Селтик Парк» с аренами «Спартака» и «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович поделился эмоциями от игры на стадионе «Селтика» в Лиге чемпионов. Он сравнил «Селтик Парк» с аренами «Спартака» и «Зенита», на которых успел поиграть во времена выступлений в России.

— Как при поддержке 60 тысяч зрителей на «Селтик Парк» не поплыли?
— На самом деле, очень крутая атмосфера. Наверное, одна из лучших, где мы были. Мне доводилось поиграть на многих стадионах, но на «Селтик Парк» во время гимна Лиги чемпионов было очень круто. Я даже не знаю, кому больше помогал рёв трибун. Для футболистов «Селтика» это обыденность, они привыкли к этому. А нас крик 60 тысяч зрителей подстёгивал. Если проводить российские аналоги, играл на полных стадионах «Спартака» и «Зенита». Когда собиралось 45 тысяч ещё до ограничений, это было здорово», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ
Эксклюзив
«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android