Александр Мартынович — о победе над «Селтиком»: этот день рождения запомнится надолго

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович прокомментировал победу над «Селтиком» в Лиге чемпионов. Казахстанский клуб обыграл шотландцев по сумме двух матчей и впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ. Игра прошла 26 августа — в этот день у Мартыновича был день рождения.

«Этот день рождения точно запомнится надолго (смеётся). Я обычно не очень люблю отвлекаться в день игры, поэтому заранее отключил телефон, чтобы никто не дёргал, не писал и не звонил. Но всё равно немного переживал. Мы имели преимущество перед «Селтиком» в том, что у нас не было такого давления, как у них. Если бы у нас не получилось, мы всё равно бились и старались, но «Селтик» — команда классом выше. Трансферная стоимость одного футболиста шотландской команды больше, чем всей нашей команды. С нас спрос был меньше, поэтому нам было проще готовиться. В любом случае, дойдя до такой стадии, мы совершили сенсацию — мы стали единственной командой, которая прошла в общий этап Лиги чемпионов с первого раунда квалификации», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.