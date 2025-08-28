Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мартынович: если «Кайрату» поставят домашние матчи ЛЧ на январь, придётся играть в манеже

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о новом формате Лиги чемпионов. С прошлого сезона вместо группового этапа, в котором было восемь групп по четыре команды, проводится общий этап — одна общая турнирная таблица.

— Как относишься к новому формату Лиги чемпионов?
— Мне больше нравился старый формат, который понятнее. Ты понимаешь, кто выходит и за что команды бьются. А сейчас всё стало размыто, однако увеличилось количество матчей. Чемпионат Казахстана заканчивается в ноябре, а игры Лиги чемпионов идут до середины декабря и ещё проходят в январе. А в Алма-Ате в январе -25°С. Я не знаю, что они придумают. Наверное, как-то решат, чтобы в январе мы играли на выезде, а первые матчи провели дома. В ином случае — мало шансов провести декабрьские и январские матчи в Алма-Ате. Но если поставят матчи на те месяцы, придётся играть в Астане на искусственном поле в манеже. Надеюсь, получится договориться, чтобы последние три матча были на выезде, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

