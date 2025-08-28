«Балтика» проиграла четвёртый матч подряд в Кубке России
Поделиться
Калининградская «Балтика» проиграла четвёртый матч подряд в рамках Фонбет Кубка России по футболу, сообщает телеграм-канал Цифроскоп. Это новый клубный антирекорд. Напомним, накануне калининградцы сыграли с ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «Ростех Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77' 0:2 Обляков – 89'
ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал семь очков и находится на первом месте в турнирной таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртой строчке.
ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы в серии пенальти победили «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2025
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:44
-
11:40
-
11:10
-
11:06
-
10:55
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:25
-
09:57
-
09:55
-
09:38
-
09:25
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:00
-
08:00
-
07:52
-
07:32
-
07:16
-
06:52
-
05:58
-
05:54
-
05:53
-
05:44
-
05:41
-
05:37
-
04:55