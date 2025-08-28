«Балтика» проиграла четвёртый матч подряд в Кубке России

Калининградская «Балтика» проиграла четвёртый матч подряд в рамках Фонбет Кубка России по футболу, сообщает телеграм-канал Цифроскоп. Это новый клубный антирекорд. Напомним, накануне калининградцы сыграли с ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «Ростех Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал семь очков и находится на первом месте в турнирной таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы в серии пенальти победили «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар».