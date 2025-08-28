Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
«Были даже мысли: «Ребят, это Лига чемпионов?» Мартынович — о выезде в Финляндию

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович высказался о пути своей команды в квалификации Лиги чемпионов. Казасхтанцы вышли в общий этап турнира, обыграв «Селтик», «Олимпию,» «Слован» и КуПС.

«Все команды в квалификации Лиги чемпионов неплохие, но было очень тяжело играть на выезде против КуПСа. У нас в Казахстане хватает искусственных полей и газонов не очень хорошего качества. Но там стадион на 3,5 тысячи болельщиков с искусственным полем плохого качества. Были даже мысли: «Ребят, это Лига чемпионов?» Это немного разочаровало.

Если честно, ожидал большего от «Олимпии». Мне понравилась команда, и по ощущениям с ними было сложнее играть, чем со «Слованом». Я думал, что они точно попадут в еврокубки», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

