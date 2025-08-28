Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Казахстана Попов: «Кайрат» вошёл в историю футбола, могут гордиться

Экс-игрок сборной Казахстана Попов: «Кайрат» вошёл в историю футбола, могут гордиться
Бывший игрок сборной Казахстана Алексей Попов высказался о победе «Кайрата» над «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Казахстанский клуб впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Кайрат» просто хорошо подготовился. Всё-таки это квалификация, а не групповая стадия Лиги чемпионов. Будет видно, какой уровень чемпионата Казахстана по групповой стадии. Сейчас нужно просто порадоваться за команду, похвалить тренера и футболистов.

«Кайрат» ничего теряет, они могут гордиться собой и играть в футбол, который строит тренер. Выиграют или проиграют — это ничего не значит. Они уже вошли в историю футбола, поэтому всё хорошо. Ниже «Кайрат» уже не упадёт — могут только взлететь», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ
Эксклюзив
«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ
