Экс-игрок сборной Казахстана Попов: «Кайрат» вошёл в историю футбола, могут гордиться

Бывший игрок сборной Казахстана Алексей Попов высказался о победе «Кайрата» над «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Казахстанский клуб впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

«Кайрат» просто хорошо подготовился. Всё-таки это квалификация, а не групповая стадия Лиги чемпионов. Будет видно, какой уровень чемпионата Казахстана по групповой стадии. Сейчас нужно просто порадоваться за команду, похвалить тренера и футболистов.

«Кайрат» ничего теряет, они могут гордиться собой и играть в футбол, который строит тренер. Выиграют или проиграют — это ничего не значит. Они уже вошли в историю футбола, поэтому всё хорошо. Ниже «Кайрат» уже не упадёт — могут только взлететь», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.