Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Попов: российские клубы показывают слишком низкое качество футбола

Алексей Попов: российские клубы показывают слишком низкое качество футбола
Комментарии

Бывший защитник сборной Казахстана и пермского «Амкара» Алексей Попов считает, что российские клубы не смогли бы пробиться в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Ранее похожее мнение высказал нападающий «Акрона» Артём Дзюба, заявивший, что российские команды в Лиге чемпионов «порвут».

«Думаю, сегодня российские клубы в еврокубках могли бы рассчитывать на выход в группу Лиги Европы. Это максимум. На 100% разделяю мнение Дзюбы, что в таком состоянии лучше не возвращаться. Слишком низкое качество футбола показывают российские клубы», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Артём Дзюба — о еврокубках: в таком состоянии нам лучше не возвращаться, вынесут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android