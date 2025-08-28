Алексей Попов: российские клубы показывают слишком низкое качество футбола

Бывший защитник сборной Казахстана и пермского «Амкара» Алексей Попов считает, что российские клубы не смогли бы пробиться в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Ранее похожее мнение высказал нападающий «Акрона» Артём Дзюба, заявивший, что российские команды в Лиге чемпионов «порвут».

«Думаю, сегодня российские клубы в еврокубках могли бы рассчитывать на выход в группу Лиги Европы. Это максимум. На 100% разделяю мнение Дзюбы, что в таком состоянии лучше не возвращаться. Слишком низкое качество футбола показывают российские клубы», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.