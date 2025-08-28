Экс-капитан «Краснодара» Мартынович высказался об игре команды в этом сезоне

Бывший футболист «Краснодара» Александр Мартынович оценил выступления южной команды в сезоне-2025/2026. Сейчас «быки» возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.

— Как тебе результаты «Краснодара»?

— Отлично. Если получается, смотрю все матчи, — команда играет здорово. Хорошо себя проявляют лидеры — тот же Сперцян набрал форму. Все молодцы, и я за них рад. Желаю им дальше двигаться в этом же направлении, чтобы закрепить прошлогодний результат. «Краснодар» собрал хорошую команду, где нет слабых мест — в каждой позиции всё заполнено. Они так сейчас выглядят неспроста. Тренерский штаб провёл большую работу на сборах. Я общаюсь с ребятами и прекрасно знаю, как их гоняли по краснодарской жаре в +40.

Второй сезон всегда сложнее, ведь нужно закрепиться на этом уровне. Всегда нужно отталкиваться от своей игры. Сейчас команда выглядит здорово, и самое главное, чтобы не было каких-то нелепых осечек. Забивать своё и сзади играть «на ноль». Надеюсь, команда продолжит в том же духе, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.