Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нкунку переходит в «Милан» из «Челси» за € 35 млн — Романо

Нкунку переходит в «Милан» из «Челси» за € 35 млн — Романо
Комментарии

Итальянский «Милан» договорился с «Челси» о переходе полузащитника Кристофера Нкунку за € 35 млн, включая бонусы. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, футболист подпишет пятилетний контракт с «россонери».

Напомним, Нкунку выступает за «Челси» с лета 2023 года. За это время он вышел на поле в 62 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Экс-защитник «Милана» и «Ювентуса» отказал «Спартаку» ради перехода в «Бешикташ» — Караташ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android