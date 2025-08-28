Форвард «Локомотива» Комличенко высказался о соперниках сборной России осенью

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о соперниках сборной России осенью. Россияне сыграют с национальными командами Иордании, Катара, Ирана, Боливии, Перу и Чили.

«Соперники сборной хорошие. Нашли с кем играть — это самое главное. Думаю, будет интересно. Отлично, что нет проходных соперников. То что нужно! Впервые сыграем с командами Южной Америки. Думаю, и Иордания хорошая будет. Все шесть соперников хорошие», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.