Аршавин отреагировал на резонансные слова Дзюбы об «Акроне»

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард публично обратился к руководству тольяттинцев с требованием усилить состав в летнее трансферное окно.

«У «Акрона» симпатичная команда, они даже в этом составе нормально играют. Я думаю, что Дзюба привык побеждать. Он всегда находился в сильных командах. Артём понимает, что его дни в футболе тают, поэтому хочет как можно больше насладиться этими моментами. А радость приносят победы.

То, что он сказал, — это в его стиле. Но я не думаю, что будет скандал. Это рабочий эпизод из жизни Артёма Дзюбы», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

