Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о продлении контракта с Пруцевым и уходе хавбека в аренду в «Локомотив»

Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о продлении контракта с полузащитником команды Данилом Пруцевым и уходе хавбека в аренду в «Локомотив». Новое соглашение между хавбеком и клубом рассчитано до 2028 года.

«Официально: «Спартак» продлил контракт с Данилом Пруцевым до 2028 года! Ближайший сезон наш полузащитник проведёт на правах аренды в «Локомотиве». Желаем Данилу регулярно получать игровую практику в новой команде, чтобы вернуться в «Спартак» ещё сильнее», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Комментарии
