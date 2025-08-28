Легенда «Краснодара» Мартынович: если Сперцяну уезжать, то в клуб из топ-5 лиг Европы

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался об отказе полузащитника Эдуарда Сперцяна от перехода в «Саутгемптон».

— Это решать Эдику. Но мне кажется, если уезжать, то в клуб из топ-5 лиг Европы и пробовать себя там. Чемпионшип — очень сложный и силовой чемпионат с большим количеством борьбы. Эдику там будет сложнее раскрыться. Есть много команд, которым он мог бы помочь. Мне кажется, что из-за политической ситуации сейчас сложнее уехать. В другой момент будет проще, ведь не все клубы готовы платить за трансфер и отправлять в Россию деньги. Это камень преткновения несостоявшегося трансфера.

— Можно ли представить «Краснодар» без Сперцяна?

— Тяжело, но руководство и тренеры команды держат этот момент в голове, поэтому клуб усилился в межсезонье. Надеюсь, если Эдик уйдёт, для «Краснодара» это пройдёт безболезненно, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.