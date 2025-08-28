Скидки
Бубнов высказал мнение, что Пиняев стал бы основным игроком «Зенита», сравнив его с Педро

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев мог бы закрепиться в основном составе «Зенита». По его мнению, российский хавбек сильнее Педро, который ныне выступает за сине-бело-голубых.

«Пиняев, я вообще могу сказать, игрок стартового состава [«Зенита»]. Потому что он сильнее Педро, быстрее. Более результативный. Но он не пойдёт туда», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее СМИ связывали Сергея Пиняева с возможным переходом в ЦСКА. Однако дальше слухов дело так и не зашло. Ещё раньше пресса писала об интересе к Пиняеву со стороны зарубежных клубов.

