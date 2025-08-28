Скидки
«Это потеря для «Спартака». Бубнов оценил переход Пруцева в «Локомотив»

«Это потеря для «Спартака». Бубнов оценил переход Пруцева в «Локомотив»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил переход Данила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив». Игрок отправился в стан железнодорожников на правах аренды.

«Сильный трансфер для «Локомотива». А для «Спартака», я считаю, потеря. Это вот тот случай, где он не прогадает. Но он в аренду только переходит», — сказал Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

