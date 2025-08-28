Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» не зовёт». Александр Мостовой поучаствовал в проморолике сборной России

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой поучаствовал в проморолике сборной России к матчу с национальной командой Иордании, который пройдёт 4 сентября на стадионе красно-белых «Лукойл Арена».

По сюжету видео, которое было опубликовано в телеграм-канале сборной России, Мостовой приходит к гадалке. Между ними происходит диалог.

– У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут.

– Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовёт.

– Я знаю, как тебе помочь.

После этого гадалка наколдовывает билеты на товарищеский матч России и Иордании. «Теперь вы приглашены», – говорит провидица смеясь. Получив билеты, Александр спрашивает: «А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?» В ответ гадалка кивает.

Напомним, наибольшую известность Мостовому принесли выступления за «Спартак» и «Сельту». В составе красно-белых полузащитник дважды становился чемпионом СССР и выигрывал Кубок федерации футбола Советского Союза. Вместе с «Сельтой» россиянин побеждал в Кубке Интертото.