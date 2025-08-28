Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» не зовёт». Александр Мостовой поучаствовал в проморолике сборной России

«Спартак» не зовёт». Александр Мостовой поучаствовал в проморолике сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой поучаствовал в проморолике сборной России к матчу с национальной командой Иордании, который пройдёт 4 сентября на стадионе красно-белых «Лукойл Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По сюжету видео, которое было опубликовано в телеграм-канале сборной России, Мостовой приходит к гадалке. Между ними происходит диалог.

– У тебя проблемы, ты легенда, царь, лучший в истории, но тебя не зовут.
– Да, да. Закончил карьеру 20 лет назад, но «Спартак» не зовёт.

– Я знаю, как тебе помочь.

После этого гадалка наколдовывает билеты на товарищеский матч России и Иордании. «Теперь вы приглашены», – говорит провидица смеясь. Получив билеты, Александр спрашивает: «А вы порчу или сглаз когда-нибудь наводили?» В ответ гадалка кивает.

Напомним, наибольшую известность Мостовому принесли выступления за «Спартак» и «Сельту». В составе красно-белых полузащитник дважды становился чемпионом СССР и выигрывал Кубок федерации футбола Советского Союза. Вместе с «Сельтой» россиянин побеждал в Кубке Интертото.

Материалы по теме
«Где вы? Выходите на связь!» Мостовой вновь иронично обратился к критикам «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android