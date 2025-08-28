ЦСКА вышел в лидеры по количеству голов в Кубке России, опередив «Спартак»
ЦСКА вышел в лидеры по количеству голов в Фонбет Кубке России (253), опередив московский «Спартак» (251), сообщает телеграм-канал Цифроскоп. Напомним, накануне армейцы сыграли с «Балтикой» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «Ростех Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА.
Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77' 0:2 Обляков – 89'
Армейцы под руководством Фабио Челестини набрали семь очков и идут на первом месте в таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртой строчке.
ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы в серии пенальти победили «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар».
