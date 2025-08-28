Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Балахнин: ситуация «Ростова» требует пристального внимания, но Альба уедет в сборную

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о нынешней ситуации в команде. Южный клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Трудно сказать, что происходит с «Ростовом». Но результат виден, и оправдываться нет смысла. На данном этапе, наверное, можно объяснить это предсезонной подготовкой: команда плохо подготовлена физически, эмоционально и по-футбольному. Ситуация непростая, но сейчас в паузу на сборные есть возможность её исправить. Но сумеет ли это сделать действующий тренерский штаб при том, что Альба уедет в сборную? Прятаться сейчас за надуманные вещи — не выход из положения, нужно решать проблему. Ситуация не катастрофическая, пока нечего рвать волосы. Но она требует пристального внимания, потому что, если не исправить сейчас, дальше «Ростову» будет ещё труднее», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

