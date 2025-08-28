Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
19:30 Мск
Данил Пруцев прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Локомотив»

Полузащитник Данил Пруцев высказался относительно своего перехода в «Локомотив» на правах аренды. Пруцев — футболист «Спартака», ранее красно-белые продлили с хавбеком контракт до 2028 года.

— Вариант с «Локомотивом» возник… Первые разговоры пошли ещё зимой, когда шли сборы у всех. Но более конкретно и детально уже перешли к разговору этому сейчас, летом. В последние дни уже всё решилось.

— Что знаешь о клубе?
— Знаю то, что очень титулованный клуб с богатой историей. И знаю тут очень много ребят, потому что пересекались с ними в сборной России.

— С кем конкретно общаешься?
— Сергей Пиняев, Влад Сарвели, Дмитрий Баринов — много перечислять. Из «Локомотива» много людей ездят в сборную.

— Ты много пробегаешь за каждый матч. Это твоя особенность?
— Получается так. Хотя сам не ставлю задачу пробежать больше всех. Просто так выходит, — сказал Пруцев в интервью пресс-службе «Локомотива».

