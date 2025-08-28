УЕФА перенёс время начала финального матча Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе на более раннее время начала финального матча Лиги чемпионов с 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Начиная с финала в Будапеште, который состоится 30 мая 2026 года на стадионе «Арена Пушкаша», время стартового свистка будет перенесено с 21:00 на 18:00 по центральноевропейскому времени (с 22:00 на 19:00 мск).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, обыграв в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм» (2:2, 4:3 пен.).