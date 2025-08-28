Ларин: у Пруцева есть будущее в «Спартаке», но места таких игроков занимают легионеры

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин отреагировал на переход Данила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив». Игрок перебрался в стан железнодорожников на правах аренды.

«Пруцев посчитал, что в «Локомотиве» у него будет больше игровой практики, чем в «Спартаке». Его новый клуб посчитал так же, поэтому всё случилось. Но я считаю, что у Данила ещё есть будущее в «Спартаке», он соответствует этому уровню. В России много таких футболистов, но, к большому сожалению, их места чаще всего занимают легионеры. Новый лимит в этом плане поможет — для этого всё и делается. Российские игроки будут больше играть и развиваться», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.