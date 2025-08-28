В «Лужниках» пройдёт конференция ФУТКОНФ-2025 для специалистов футбольных клубов

Конференция ФУТКОНФ-2025 для специалистов футбольных клубов пройдёт 18 сентября в «Лужниках» и будет посвящена скаутингу, аналитике и трансферной деятельности. На ней будет презентован новый цифровой продукт Лиги – маркетплейс футболистов «ТрансферХаб». В конференции примут участие спортивные директоры, селекционеры и функционеры профессиональных футбольных клубов России и стран СНГ.

Фото: ФУТКОНФ

На ФУТКОНФ-2025 будет уделено внимание практическим аспектам скаутинга, аналитике и управлению трансферной деятельностью. Участники смогут глубоко погрузиться в самые актуальные темы, такие как:

— актуальные вызовы и особенности работы селекционного отдела клуба;

— текущее положение систем футбольной аналитики в России и СНГ;

— влияние коммуникации отделов клуба на успешность трансфера футболиста и др.

Центральным событием дня станет презентация нового цифрового продукта от ФНЛ – единой платформы «ТрансферХаб». Этот маркетплейс футболистов призван упростить работу клубов, предоставив им единый интерфейс для систематизированного поиска кандидатов, создания шорт-листов, планирования состава и прямого взаимодействия с другими клубами.

«Одним из важных направлений работы ФНЛ является управление знаниями и ФУТКОНФ-2025 – очередное значимое мероприятие по данному направлению в сезоне-2025/2026. Конференция станет отличной площадкой для изучения лучших практик, профессионального диалога и обмена опытом по ключевым аспектам деятельности спортивного блока клубов – скаутинга, аналитики и управления составами.

Отдельное внимание мы уделяем разработке и внедрению новых цифровых сервисов для клубов и рады представить новый продукт ФНЛ – платформу «ТрансферХаб», которая поможет нашим клубам систематизировать и повысить эффективность работы по управлению составами и трансферами уже в ближайшее время», — сказал исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

Полная программа со спикерами будет анонсирована дополнительно на официальных ресурсах ФНЛ. Регистрация на ФУТКОНФ-2025 доступна по ссылке.