Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Пари НН»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра пройдёт 30 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
— Соперник «Зенита» не в лучшей ситуации турнирной. Чем он может быть опасен?
— Команда играет агрессивно, это команда, которая очень хорошо переходит в быстрые атаки, это бегущая команда, которая показывает интересный футбол. Поэтому я думаю, что будет интересно играть и понятно, что легко никогда не бывает, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Комментарии
