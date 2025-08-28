Скидки
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о результативности «Зенита»

Сергей Семак высказался о результативности «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативности своей команды. Он отметил, что результативность напрямую зависит не от количества созданных моментов, а от их реализации.

— В последних матчах «Зенит» забивает достаточно много. Клуб преодолел отметку в 600 забитых мячей, даже больше под вашим руководством. А с чем вы это связываете? Что конкретно изменилось?
— На протяжении всех сезонов мы забиваем много. И этот сезон не исключение. Моменты у нас есть, вопрос в реализации. В предыдущих матчах с тем же «Ростовом» и ЦСКА мы создали достаточно, не на один мяч, но забили всего по одному. Сейчас ситуация изменилась, забиваем больше. Какой-то усреднённый показатель будет виден по прошествии большего количества матчей, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

