Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор ЦСКА Бабаев: мы бы хотели, чтобы Кисляк перешёл именно в топ-клуб

Гендиректор ЦСКА Бабаев: мы бы хотели, чтобы Кисляк перешёл именно в топ-клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб готов быть гибким в плане переговоров о трансфере полузащитника Матвея Кисляка. Ранее сообщалось, что в переходе 20-летнего хавбека заинтересован турецкий «Галатасарай».

«Конечно, мы бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода перешёл именно в топ-клуб. Как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определённого уровня», – приводит слова Бабаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кисляк забил один гол и сделал три результативные передачи в шести матчах. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Матвея составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Милан Гаич: надеюсь, Кисляк останется в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android