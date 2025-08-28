Гендиректор ЦСКА Бабаев: мы бы хотели, чтобы Кисляк перешёл именно в топ-клуб

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб готов быть гибким в плане переговоров о трансфере полузащитника Матвея Кисляка. Ранее сообщалось, что в переходе 20-летнего хавбека заинтересован турецкий «Галатасарай».

«Конечно, мы бы хотели, чтобы Кисляк в случае ухода перешёл именно в топ-клуб. Как вы знаете из нашей истории, как в случае с Чаловым, Файзуллаевым, Зайнутдиновым, когда ребята настаивают на каком-то переходе не в топ-клуб, мы готовы быть гибкими, идти навстречу до определённого уровня», – приводит слова Бабаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кисляк забил один гол и сделал три результативные передачи в шести матчах. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Матвея составляет € 8 млн.