КДК РФС отменил красную карточку игрока «Ахмата» Садулаева

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил красную карточку нападающего грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева, полученную им в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2). Лечи был удалён на 64-й минуте встречи, когда «Ахмат» уже играл вдесятером.

«В протоколе отмечено агрессивное поведение. «Ахмат» просил отменить красную карточку. Решение — удовлетворить заявление «Ахмата», исправить ошибку, отменить прямое удаление», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» состоялся 22 августа.