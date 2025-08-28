Скидки
Главная Футбол Новости

КДК РФС отменил красную карточку игрока «Ахмата» Садулаева

Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отменил красную карточку нападающего грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева, полученную им в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2). Лечи был удалён на 64-й минуте встречи, когда «Ахмат» уже играл вдесятером.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«В протоколе отмечено агрессивное поведение. «Ахмат» просил отменить красную карточку. Решение — удовлетворить заявление «Ахмата», исправить ошибку, отменить прямое удаление», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» состоялся 22 августа.

Черчесов — об Ибишеве: «Ахмат» приобрёл игрока, не сделав трансфер
