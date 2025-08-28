Скидки
«Не думали, что зайдём так далеко». Главный тренер «Кайрата» — о выходе в Лигу чемпионов

«Не думали, что зайдём так далеко». Главный тренер «Кайрата» — о выходе в Лигу чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о выходе своей команды в общий этап Лиги чемпионов. На последней стадии квалификации казахстанцы обыграли шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 пен. по сумме двух встреч).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Честно, изначально мы не предполагали, что зайдём так далеко. Наверное, минимум, который мы себе ставили, — группа Лиги конференций. А когда пошли игры, постепенно приобреталась уверенность, ребята поверили в свои силы. Как говорится, аппетит приходит во время еды, а когда появился реальный шанс, постарались им воспользоваться. Вера пришла после домашней победы над «Слованом». Потом уже общались между собой: «А почему нет? Почему не попробовать?» В итоге получилось», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

