Локомотив М — Акрон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на отмену красной карточки Садулаева
Аудио-версия:
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на отмену красной карточки нападающего команды Лечи Садулаева. Сегодня, 28 августа, такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Садулаев был удалён в матче 6-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«Справедливость восторжествовала, но не до конца. Было ожидаемо, что ЭСК и КДК отменят красную карточку Лечи, но вопрос в другом — в изначальном решении. Куда смотрел VAR? Я уже не говорю про этого товарища в поле, который показал красную карточку. Хотим, чтобы нам объяснили, почему такое происходит, почему VAR не исправляет явную ошибку.

Сейчас не будем говорить про другие вещи, как это происходит, но какая-то ответственность же должна быть. Мы же своих игроков наказываем каким-то образом за проявление неспортивного поведения или ещё что-то. Хотим знать, какие меры будут приняты», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

КДК РФС отменил красную карточку игрока «Ахмата» Садулаева
