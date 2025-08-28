Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на отмену красной карточки Садулаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на отмену красной карточки нападающего команды Лечи Садулаева. Сегодня, 28 августа, такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Садулаев был удалён в матче 6-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2).

«Справедливость восторжествовала, но не до конца. Было ожидаемо, что ЭСК и КДК отменят красную карточку Лечи, но вопрос в другом — в изначальном решении. Куда смотрел VAR? Я уже не говорю про этого товарища в поле, который показал красную карточку. Хотим, чтобы нам объяснили, почему такое происходит, почему VAR не исправляет явную ошибку.

Сейчас не будем говорить про другие вещи, как это происходит, но какая-то ответственность же должна быть. Мы же своих игроков наказываем каким-то образом за проявление неспортивного поведения или ещё что-то. Хотим знать, какие меры будут приняты», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.