Гендиректор «Ахмата» Айдамиров отреагировал на отмену красной карточки Садулаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на отмену красной карточки нападающего команды Лечи Садулаева. Сегодня, 28 августа, такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Садулаев был удалён в матче 6-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:2).
«Справедливость восторжествовала, но не до конца. Было ожидаемо, что ЭСК и КДК отменят красную карточку Лечи, но вопрос в другом — в изначальном решении. Куда смотрел VAR? Я уже не говорю про этого товарища в поле, который показал красную карточку. Хотим, чтобы нам объяснили, почему такое происходит, почему VAR не исправляет явную ошибку.
Сейчас не будем говорить про другие вещи, как это происходит, но какая-то ответственность же должна быть. Мы же своих игроков наказываем каким-то образом за проявление неспортивного поведения или ещё что-то. Хотим знать, какие меры будут приняты», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 28 августа 2025
-
17:05
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:12
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:41
-
15:33
-
15:31
-
15:31
-
15:27
-
15:25
-
15:24
-
15:05
-
15:00
-
14:48
-
14:13
-
14:12
-
14:06
-
13:55
-
13:39
-
13:24
-
13:20